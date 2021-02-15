Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ 

ТК «Звезда» и ещё 5 51 минуту назад
Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ
Фото: РИА Новости
Под шельфовым ледником в Антарктиде были найдены неизвестные животные, похожие на губки. Их обнаружили британские ученые во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.
Исследователи из Британской антарктической службы пробурили восемь скважин, одна из них, находившаяся в 260 километрах от береговой линии, достигла морского дна на глубине 900 метров. При помощи видеокамеры, закрепленной на конце троса, ученые смогли разглядеть твердые валуны с неподвижными животными неизвестного вида на них.
Dr Huw Griffiths, British Antarctic Survey
Впервые исследователям удалось обнаружить бентосных животных на шельфе Антарктиды. Ранее считалось, что из-за суровых условий (полная темнота и температура минус 2,2 градуса Цельсия) там могут обитать только небольшие мобильные падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль.
По мнению ученых, чтобы понять особенности существования обнаруженных организмов, нужно лучше познакомиться с ними и их средой обитания, однако пока — без инновационных способов исследований — это невозможно.
Плавучие шельфовые ледники занимают площадь более полутора миллионов квадратных километров вдоль побережья Антарктиды.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
ТК «Звезда»: последние новости
«Прогресс» стартовал на МКС с грузом для российского экипажа «Прогресс» стартовал на МКС с грузом для российского экипажа «Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания «Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания Врач допустила, что COVID-19 останется с человечеством надолго Врач допустила, что COVID-19 останется с человечеством надолго
Комментарии 1
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыгнувшего на акулу рассеянного серфера сняли на видео
00:57
Прыгнувшего на акулу рассеянного серфера сняли на видео
Происшествия В мире
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение