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Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест на британский штамм COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 8 40 минут назад
Первый в мире тест на британский штамм COVID-19 зарегистрировали в России
Фото: РИА Новости
Российские ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте Роспотребнадзора.

— Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT, — сказано в сообщении.

Новая тест-система выявляет именно мутантный штамм, она является первой в мире. По данным Роспотребнадзора, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали ее высокую точность.
Отмечается, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей.
Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.
Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.
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Наука и техника , Наука , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Великобритания
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