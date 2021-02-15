Первый в мире тест на британский штамм COVID-19 зарегистрировали в России

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Роспотребнадзора. Российские ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте

— Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT, — сказано в сообщении.

Новая тест-система выявляет именно мутантный штамм, она является первой в мире. По данным Роспотребнадзора, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали ее высокую точность.

Отмечается, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.