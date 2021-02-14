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Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса 

РИА Новости 16 минут назад
Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса
Фото: CC0 / WikiImages /
Эмиратский зонд Hope ("Надежда") отправил свой первый снимок Марса, сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид.

"С высоты 25 тысяч километров над поверхностью Красной планеты. Первый снимок Марса первого арабского зонда в истории", — написал Мухаммед бен Рашид в Twitter, прикрепив сделанный зондом снимок.

Ранее во вторник автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса. Выход зонда на орбиту "красной планеты" состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы "красной планеты".
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".
ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
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