Профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер рассказал, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien. Он отметил, что коронавирус похож по форме на шаровое скопление.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — подчеркнул Гютер.

По его словам, другие цвета, например, синий, красный, желтый или розовый, используются на изображениях COVID-19 для того, чтобы лучше показать детали.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Его назвали "Спутник V".