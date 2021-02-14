Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Профессор назвал реальный цвет коронавируса 

Газета.Ru и ещё 3 14 февраля 2021
Профессор показал реальную молекулу коронавируса
Фото: Reuters
Профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер рассказал, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien. Он отметил, что коронавирус похож по форме на шаровое скопление.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — подчеркнул Гютер.

По его словам, другие цвета, например, синий, красный, желтый или розовый, используются на изображениях COVID-19 для того, чтобы лучше показать детали.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Газета.Ru: последние новости
На МКС появится новый суперкомпьютер На МКС появится новый суперкомпьютер Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных В Норвегии задумались о ношении сразу двух масок В Норвегии задумались о ношении сразу двух масок
Комментарии 1
Наука и техника , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Китай , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение