«Роскосмос» опубликовал красочный снимок края марсианского кратера 

«Роскосмос» опубликовал уникальное цветное изображение части кратера Марса. Снимок был сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, установленной на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

На фото — юго-восточный край кратера, расположенного неподалёку от гигантской равнины Эллада . Его размер составляет 12 км, на снимке видна только его часть площадью 5 на 10 км.

На снимке #ExoMars2016 показана юго-восточная стена кратера, расположенного к северу от равнины Эллада.



Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды.



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Благодаря цветным фильтрам камеры CaSSIS кратер предстал во всей своей палитре от жёлтого до синего цвета. Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны.

Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды. Кроме того, здесь также хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, создающие «рябь» на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа, — сообщается на сайте Роскосмоса.

Ранее видео с кадрами, снятыми на орбите Марса, прислал на Землю китайский зонд «Тяньвэнь-1». В объектив попала поверхность Красной планеты. Аппарат снимает и освещённую Солнцем часть «соседа» Земли, и тёмную.