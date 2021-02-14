Старейшую в мире пивоварню нашли в Египте 

Американские и египетские археологи нашли пивоварню, которую, по имеющимся данным, можно считать самой древней во всем мире. Находка была сделана в египетской провинции Сохаг , говорится в заявлении министерства по делам древностей и туризма страны

Сооружение относится к эпохе фараона Нармера, возглавлявшего страну около пяти тысяч лет назад. Фабрика, на который производился алкогольный напиток, состояла из восьми крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В каждом из них находились порядка 40 глиняных горшков, благодаря которым вода и зерно нагревались.

Отмечается, что фабрика могла производить 22,4 литра пива за один раз. Построена она была в древнем городе Абидос, который расположен более чем в 450 км к югу от Каира, с целью обеспечения проведения ритуалов.