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Старейшую в мире пивоварню нашли в Египте 

Мир24 2 часа назад
Старейшую в мире пивоварню нашли в Египте
Фото: «Мир 24» / Елена Любутова
Американские и египетские археологи нашли пивоварню, которую, по имеющимся данным, можно считать самой древней во всем мире. Находка была сделана в египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам древностей и туризма страны
Сооружение относится к эпохе фараона Нармера, возглавлявшего страну около пяти тысяч лет назад. Фабрика, на который производился алкогольный напиток, состояла из восьми крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В каждом из них находились порядка 40 глиняных горшков, благодаря которым вода и зерно нагревались.
Отмечается, что фабрика могла производить 22,4 литра пива за один раз. Построена она была в древнем городе Абидос, который расположен более чем в 450 км к югу от Каира, с целью обеспечения проведения ритуалов.
Ранее «МИР 24» писал, что причина процветания империи вари, которая существовала еще до эпохи инков на территории современного Перу, крылась в пиве.
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Комментарии
Наука и техника , Египет , Каир , Перу , Сохаг
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