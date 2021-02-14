Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Астрономы рассказали о звёздах-«маньяках» 

Ferra.ru 1 час назад
Астрономы рассказали о звёздах-«маньяках»
Фото: Ferra.ru
Астрономы обнаружили необычные звёздные системы — они состоят из мёртвых звёзд, вокруг которых присутствуют останки планет.
Кратко и очень красочно об открытии рассказывает издание The Futurism. Журналисты отмечают, что звёзды в таких системах выступают как маньяки наподобие Ганнибала Лектера.
Исследователи изучили данные от космического телескопа Gaia, чтобы определить элементный состав атмосфер, окружающих четырёх белых карликов. Там учёные обнаружили свидетельства присутствия металлов, которые обычно находят на планетах земной группы. Как пишет The Futurism, звезда «носит» останки бывших планет, как серийный убийца — кожу своих жертв.
Изученные исследователями белые карлики когда-то, как и Солнце, были центрами своих систем. Затем они начали умирать и разрывать на части планеты. В итоге кора планет просто оказалась поглощена атмосферой умирающих звёзд.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
Ferra.ru: последние новости
Обнаружен новый вид рептилий эпохи динозавров Обнаружен новый вид рептилий эпохи динозавров На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин
Наука и техника , Ганнибал Лектер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение