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Москва

Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической отрасли 

RT на русском 1 час назад
Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической отрасли
Фото: president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству WAM заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.
Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Вполне логично, что ОАЭ — один из ключевых партнёров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами», — отметил Зеленский.

Он охарактеризовал отношения между Украиной и ОАЭ как «достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию».

«Прошлый год несколько затормозил экономическую деятельность, но мы уверены, что восстановление глобальной активности… положительно скажется и на нашей торговле», — добавил украинский президент.

По его словам, Киев работает над тем, чтобы высокотехнологичные товары начали преобладать в структуре торговли Украины и ОАЭ.

«Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы… можем совместно расширить наши возможности в области космоса», — подчеркнул Зеленский.

В ноябре президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сферах, а также в исследовании космоса.
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Наука и техника , Владимир Зеленский , Киев
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