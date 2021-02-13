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Huawei выпустит систему для выращивания свиней 

Ferra.ru 2 часа назад
Huawei выпустит систему для выращивания свиней
Фото: Ferra.ru
Президент подразделения машинного зрения Huawei объявил о разработке системы для выращивания свиней. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудника Huawei Дуана Айгуо (Duan Aiguo). Его подразделение сейчас работает над программно-аппаратной платформой для животноводства. Система состоит из «приборной панели» для мониторинга, программного обеспечения для анализа данных и панели цифрового управления. Алгоритмы тут распознают предметы и делают прогнозы. Также система должна работать вместе с роботами. К ним можно будет подключаться удалённо.
Журналисты отмечают, что Huawei анонсировала свою программу для свиноводческих хозяйств ещё в прошлом году. Компания говорила, что система основана на искусственном интеллекте и стандарте 5G.
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