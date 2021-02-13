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Обнаруженный у норок в Польше штамм коронавируса может передаваться людям и наоборот 

ТАСС и ещё 4 20 минут назад
Стало известно о передаче коронавируса от норок к человеку
Фото: Reuters
Штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот. Об этом сообщило в субботу на официальном сайте польское министерство сельского хозяйства.
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"Вирус, выявленный у норки с фермы в Картуском повяте (малая административно-территориальная единица в Польше), может передаваться человеку и наоборот", — информировало ведомство по итогам проведенного экспертами-вирусологами исследования.

Коронавирус был обнаружен у норок на ферме на севере страны в Поморском воеводстве в конце прошлого месяца. Более 5,8 тыс. животных решено было уничтожить. Всего в Польше действуют 350 подобных пушных ферм.
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Наука и техника , В мире , Польша
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