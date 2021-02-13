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Приверженца теории плоской Земли хотят отправить в космос 

Ferra.ru 5 часов назад
Приверженца теории плоской Земли захотели отправить в космос
Фото: Ferra.ru
В сети запустили сбор средств на полет человека в космос. Причем инициатор сбора просит деньги на полет не для себя, а для приверженца теории плоской Земли.
Сбор средств открыл житель Шотландии Марк Голд на краудфандинговой платформе GoFundMe. Судя по всему, энтузиаста очень расстроили антинаучные высказывания одного из самых известных приверженцев теории о плоской Земле, что и привело к этой инициативе.
Голд считает, что после того, как приверженец теории плоской Земли осуществит полет в космос, он поймет, что заблуждался и расскажет об этом и другим участникам антинаучного сообщества. На реализацию этой идеи энтузиасту необходимо порядка 250 000 фунтов стерлингов или около $345 000.
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Наука и техника , Соединенное Королевство , Шотландия
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