Приверженца теории плоской Земли захотели отправить в космос

В сети запустили сбор средств на полет человека в космос. Причем инициатор сбора просит деньги на полет не для себя, а для приверженца теории плоской Земли.

Сбор средств открыл житель Шотландии Марк Голд на краудфандинговой платформе GoFundMe. Судя по всему, энтузиаста очень расстроили антинаучные высказывания одного из самых известных приверженцев теории о плоской Земле, что и привело к этой инициативе.

Голд считает, что после того, как приверженец теории плоской Земли осуществит полет в космос, он поймет, что заблуждался и расскажет об этом и другим участникам антинаучного сообщества. На реализацию этой идеи энтузиасту необходимо порядка 250 000 фунтов стерлингов или около $345 000.