Пользу витамина С при COVID-19 опровергли

Издание JAMA Network Open поделилось результатами исследования ученых, в рамках которого была опровергнута польза витамина С при коронавирусной инфекции. Специалисты пришли к выводу, что этот витамин не только бесполезен, но и напротив, может негативно отразиться на здоровье.

В исследовании приняли участие 214 добровольцев, которых поделили на четыре группы. Так, участники трех групп должны были принимать указанные добавки вместе или по отдельности, тогда как люди из четвертой группы получили стандартный уход, в числе которого покой и жаропонижающие лекарства.

”Высокие дозы глюконата цинка цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов SARS-CoV-2”, — поделились результатами эксперимента кардиолог клиники Кливленда доктор Милинд Десаи и исследователи из Клиники Кливленда.

В то же время, участники, которые должны были принимать добавки, столкнулись с негативными последствиями от такой терапии ввиду превышения доз лекарств. В частности, они отмечали тошноту, спазмы в желудке и диарею.