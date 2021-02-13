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В России разрабатывают защиту от астероидов 

BFM.RU 9 минут назад
В России занялись разработкой защиты от астероидов
Фото: depositphotos/geniuslady
Российские ученые разрабатывают многоразовую космическую ракету-носитель, которая будет защищать Землю от падения космических тел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научно-производственное объединение «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).

«Проект был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева», — говорится в сообщении. Над ним работают в Южно-Уральском университете (ЮУрГУ).

Отмечается, что ракета будет доставлять на орбиту 7 тонн груза. Ее испытания намечены на 2028 год.
Ракету планируют использовать как часть нового космического комплекса, который разрабатывают уральские предприятия: ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш.
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Наука и техника , ГРЦ Макеева
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