В России занялись разработкой защиты от астероидов

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Российские ученые разрабатывают многоразовую космическую ракету-носитель, которая будет защищать Землю от падения космических тел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научно-производственное объединение «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).

«Проект был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева», — говорится в сообщении. Над ним работают в Южно-Уральском университете (ЮУрГУ).

Отмечается, что ракета будет доставлять на орбиту 7 тонн груза. Ее испытания намечены на 2028 год.