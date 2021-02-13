Врач допустила, что COVID-19 останется с человечеством надолго 

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что COVID-19 останется с человечеством надолго. И это будет происходить, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации во всем мире.

Врач, в частности, призвала Европу не терять бдительность в отношении вируса. По словам Аммон, вирус очень хорошо адаптировался к человеку. Он также может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины, как считает врач, передает France Press.