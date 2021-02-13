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Врач допустила, что COVID-19 останется с человечеством надолго 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Врач допустила, что COVID-19 останется с человечеством надолго
Фото: Visual Science, Keystone Press Agency, Globallookpress
Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что COVID-19 останется с человечеством надолго. И это будет происходить, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации во всем мире.
Врач, в частности, призвала Европу не терять бдительность в отношении вируса. По словам Аммон, вирус очень хорошо адаптировался к человеку. Он также может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины, как считает врач, передает France Press.
Ранее британские ученые заявили, что пандемия коронавируса в мире не отступит до 2024 года. По словам специалистов, жизнь вернется в нормальное русло только после массовой вакцинации от COVID-19 по всей планете, однако ожидать таких мер в ближайшее время от беднейших стран мира невозможно.
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Наука и техника , France-Presse
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