На МКС доставят систему выработки воды из мочи астронавтов

Запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, согласно планам НАСА , состоится в 12.36 (20.36 мск). Стыковка корабля, принадлежащего компании Northrop Grumman , с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.

Грузовик доставит на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.

В числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны , а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.

В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.