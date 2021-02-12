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Cygnus доставит на МКС систему для выработки воды из мочи астронавтов 

РИА Новости 1 час назад
На МКС доставят систему выработки воды из мочи астронавтов
Фото: NASA
Запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) состоится 20 февраля, сообщило НАСА в пятницу.
Запуск ракеты-носителя Antares с космодрома в Виргинии, согласно планам НАСА, состоится в 12.36 (20.36 мск). Стыковка корабля, принадлежащего компании Northrop Grumman, с МКС намечена на понедельник, 22 февраля.
Грузовик доставит на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.
В числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.
В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.
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Наука и техника , NASA
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