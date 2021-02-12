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Москва

Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.
Правительство России приняло предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.

«Поручить Государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», ­— цитирует ТАСС распоряжение правительства.

Ранее сообщалось, что Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы.
Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.
Осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Михаил Мишустин , МИД , Пентагон , Роскосмос , Минюст РФ , Сенат США , Правительство РФ , NASA , ИТАР-ТАСС , Китай
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