Telegram наградил нашедшего ошибку в работе мессенджера

Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе мессенджера, которая касалась конфиденциальности данных пользователей, сообщил сам Мишра РИА Новости.

"Я обнаружил логическую уязвимость в Telegram для macOS 7.3 (211334) Stable, которая может серьезно повлиять на обеспечение конфиденциальности пользователей", — сказал Мишра.

По его словам, ошибка была связана с работой функции самоудаления аудио-, видеосообщений в секретных чатах Telegram. Кроме того, аналитик установил, что в версии Telegram для macOS локальные коды доступа хранятся в виде обычного текста. В конце прошлого года, 26 декабря, Мишра отправил сообщения о уязвимости команде Telegram, которая занимается вопросами информационной безопасности, и в новой версии мессенджера ошибки были устранены. Мишра получил от мессенджера награду в размере 3 тысяч евро (около 3,6 тысячи долларов).