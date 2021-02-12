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В России анонсировали появление комплекса защиты Земли от падающих космических тел 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия защитит Землю от падающих космических тел
Фото: РИА Новости
Комплекс для защиты Земли от падающих космических тел, включающий многоразовую одноступенчатую ракету, разрабатывается в России. Первый полет ракеты запланирован на 2028 год, говорится в сообщении НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос).
Проект предполагает создание многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя, которая сможет доставлять на околоземную орбиту до 7 тонн полезного груза, при этом время ее межполетного обслуживания будет составлять 24 часа. «Первый опытный образец ракеты-носителя ученые и инженеры планируют опробовать в 2028 году», — передает ТАСС сообщение «Энергомаша».
Как уточняется, руководство АО «НИИмаш» (входит в объединенную двигателестроительную структуру) и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) обсудили сотрудничество по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел.

«Сегодня над этим проектом работают ученые из Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО «НИИмаш», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, для этого понадобятся принципиально новые технические решения. В частности, одно из них направлено на обеспечение существенного повышения эффективности двигательной установки, чем займутся специалисты АО «НИИмаш». «В настоящее время идет разработка проекта по подготовке и проведению соответствующего эксперимента», — добавили в «Энергомаше».
На предприятии не уточнили способ воздействия нового комплекса на космические тела, которые потенциально могут угрожать Земле.
Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.
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Наука и техника , Наука , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , ИТАР-ТАСС
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