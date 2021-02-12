Россия создаст ракету для защиты от астероидов

"В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа", — говорится в сообщении на сайте предприятия.