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В России разрабатывают ракету для защиты Земли от падения космических тел 

РИА Новости 1 час назад
Россия создаст ракету для защиты от астероидов
Фото: depositphotos.com
Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило Научно-производственное объединение "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса").

"В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что первый опытный образец ракеты планируется опробовать в 2028 году. Ракету планируется использовать в составе нового космического комплекса, создаваемого уральскими предприятиями — ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш — и направленного на защиту Земли от падающих космических тел.
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Наука и техника , ГРЦ Макеева , Роскосмос , НПО "Энергомаш"
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