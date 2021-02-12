«Яндекс» раскрыл утечку данных 5 тысяч почтовых ящиков 

Системный администратор предоставлял доступ к почтовым ящикам пользователей, говорится в пресс-релизе на сайте «Яндекса» . Своими действиями он скомпрометировал 4887 емейлов.

Факт слива данных был установлен в результате внутреннего расследования. Оказалось, что один из трех системных администраторов, которые имеют доступ к почтовым ящикам пользователей с целью оказания услуг техподдержки, предоставлял возможность несанкционированного доступа к ним третьим лицам.

«Будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей», — пообещали в компании.

Юристы «Яндекса» обратились в правоохранительные органы . В настоящее время неавторизованный доступ к скомпрометированным почтовым ящикам заблокирован, а их владельцам было рекомендовано сменить пароли.

Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», в интернете появились адреса электронных почт, пароли, адреса номера телефонов и другие данные пользователей, активно использующих VPN-сервисы. Речь идет об архиве объёмом 1,2 ТБ, в котором содержались данные пользователей приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN: персональные данные более 20 миллионов человек. Среди них оказались сотни тысяч россиян. Эксперты тогда предположили, что к серьезным последствиям утечка сведений привести не должна. Слив данных грозил всплеском рассылки спама, активности фишинговых сайтов, а также взломами личных страниц пользователей в соцсетях с целью мошенничества.