Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео 

11 февраля Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео обколки льда рейдовыми буксирами в главной базе Балтийского флота.

"Суда вспомогательного флота приступили к обколке льда в пунктах базирования кораблей и судов Балтийской военно-морской базы. Задачи выполняют рейдовые буксиры нового поколения. Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 сантиметров практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование между кораблями", — сообщается в комментарии под видео.

Рейдовый буксир-катновщик оснащен оборудованием, позволяющим работать на рейдах с удалением от берега.