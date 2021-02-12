Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
11 февраля Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео обколки льда рейдовыми буксирами в главной базе Балтийского флота.
"Суда вспомогательного флота приступили к обколке льда в пунктах базирования кораблей и судов Балтийской военно-морской базы. Задачи выполняют рейдовые буксиры нового поколения. Благодаря своим маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд до 50 сантиметров практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование между кораблями", — сообщается в комментарии под видео.
Рейдовый буксир-катновщик оснащен оборудованием, позволяющим работать на рейдах с удалением от берега.
Наука и техника , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
02:26
Обколку льда рейдовыми буксирами показали на видео
Наука и техника
Видео тренировки морпехов Северного флота
01:03
Видео тренировки морпехов Северного флота
Армия
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
00:30
Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео
Армия
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
02:58
Арест «Свидетелей Иеговы» в Москве сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
01:32
Появилось видео с места смерти рабочих в бытовке
Происшествия
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
02:07
Синих собак под Нижним Новгородом сняли на видео
Общество
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
02:17
Явлинский на видео рассказывает о Навальном
Политика
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
00:37
Столкновение 100 машин в Техасе сняли на видео
Происшествия
Видео последствий взрыва газа в Санкт-Петербурге
01:09
Видео последствий взрыва газа в Санкт-Петербурге
Происшествия
Эко-автобусы в Санкт-Петербурге показали на видео
01:05
Эко-автобусы в Санкт-Петербурге показали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение