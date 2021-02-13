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Москва

Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления пользователей 

Профиль и ещё 9 2 часа назад
Instagram введет вечную блокировку за оскорбления в личных сообщениях
Фото: Газета.Ru
Социальная сеть Instagram усилит борьбу с оскорблениями своих пользователей за разжигание вражды. Ужесточение правил затронет оскорбления на почве расовой или религиозной принадлежности.
Более жесткие правила социальная сеть ввела в четверг, 11 февраля. Теперь учетные записи пользователей, которые посылают оскорбления в личных сообщениях, могут удалить навсегда. Раньше им просто блокировали на определенный срок возможность посылать личные сообщения. Администрация социальной сети пообещала лишать заблокированных пользователей возможности создать новые аккаунты для обхода ограничений, сообщает ТАСС.
Руководство соцсети отметило, что не планирует вести мониторинг переписки и нарушать тайну личных сообщений. Блокировка будет проходить на основании жалоб пользователей, в адрес которых могут поступать оскорбления.
Отмечается, что ужесточить правила в социальной сети решили после инцидента с несколькими игроками английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Они получили большое количество оскорблений в Instagram.
Ранее «Профиль» писал, что в Instagram для защиты пользователей от травли в интернете предложили возможность удалять сразу несколько негативных комментариев и блокировать одновременно группу нежелательных пользователей. Пользователи Instagram также могут самостоятельно определять, кому дать право отмечать или упоминать их имена в сообщениях.
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Наука и техника , Соцсети , Социальный мониторинг , Манчестер Юнайтед , ИТАР-ТАСС , США , Великобритания
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