«Маруся» научилась управлять устройствами Xiaomi 

Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с Mail.Ru Group . Так, голосовой ассистент компании «Маруся» научился управлять устройствами китайской компании, сообщили в Xiaomi.

С помощью голосовых команд пользователи ассистента от Mail.Ru Group могут включать и выключать светильники, настраивать увлажнитель и очиститель воздуха, запускать робот-пылесос и управлять другими устройствами Xiaomi. В список поддерживаемых устройств также вошли обогреватель Mi Smart Space Heater S, вентилятор Mi Smart Standing Fan 1C, очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H EU . Управление доступно как в приложении «Маруся» на iOS и Android, так и с колонкой «Капсула».

Mail.Ru Group выпустил свою умную колонку «Капсула» в начале 2020 года. Девайс получил два низкочастотных излучателя и один высокочастотный, суммарная мощность динамиков составляет 30 ватт. Вес «Капсулы» составляет 1,46 килограмма, высота устройства — 222 миллиметра. Аппарат подключается к сети через адаптер, имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC. Стоимость колонки составляет восемь тысяч рублей.