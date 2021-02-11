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В Краснодаре создадут свое «Сколково» 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
В Краснодаре создадут свое «Сколково»
Фото: РИА Новости
В основу проекта создания IT-парка в Краснодаре на улице Тихорецкой будет положена модель инновационного центра "Сколково", расположенного в Москве. Об этом шла речь на встрече председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко с руководителем департамента информатизации и связи Станиславом Завальным, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предполагается, что на базе производственных мощностей резидентов IT-парка студенты будут проходить обучение и практическую подготовку. По словам Завального, проект будет полностью реализован за счет инвестора, бюджетных вложений не потребуется. В перспективе через три-четыре года может быть рассмотрен вопрос о создании там особой экономической зоны.
Спикер Заксобрания края Юрия Бурлачко выразил уверенность, что создаваемый IT-парк станет точкой притяжения для молодых специалистов, которые сегодня массово уезжают из региона.
В свою очередь, в администрации края сообщили, что до конца февраля будет разработан документ, который позволит выдавать льготные займы IT-компаниям. Займы предназначены для действующих предпринимателей, работающих с информационными технологиями, включая разработку и модификацию программ, монтаж и настройку программного обеспечения, создание сайтов и предоставление доступа в интернет, а также IT-аутсорсинг. Размер кредитов может составить от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от трех месяцев до трех лет.
Сегодня на Кубани работают порядка 1,5 тыс. компаний в отрасли информационных технологий. В 2020 году объем услуг составил порядка 95 млрд рублей, а объем налоговых поступлений превысил 5,2 млрд рублей.
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Наука и техника , Юрий Бурлачко , Сколково , Краснодар , Краснодарский Край , Москва
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