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Создан инструмент для создания фотореалистичных людей в компьютерной графике 

Ferra.ru 6 часов назад
Создан инструмент для создания фотореалистичных людей в компьютерной графике
Фото: Ferra.ru
Создан инструмент для создания фотореалистичных людей в компьютерной графике. В качестве разработчика выступила компания Epic Games, которая опубликовала впечатляющее видео, демонстрирующее возможности инструмента.
Инструмент назвали MetalHuman Creator и создан он на базе движка Unreal Engine. Благодаря ему можно создавать фотореалистичных «мета-людей», с естественной анимацией и движениями. Ознакомиться с работой инструмента можно посмотрев видео ниже.
Отмечается, что инструментом можно пользоваться в сочетании с современными технологиями захвата движений и анимаций для реализации реалистичных сцен не только в играх, но и фильмах и прочих форматах. Создание «мета-человека» занимает всего несколько минут, а инструмент позволяет наделить его различными уникальными внешними особенностями, будь то необычная прическа или одежда. Что интересно, управлять созданным персонажем можно прямо в браузере.
"Мета-человек"
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