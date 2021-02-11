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Открытие ученых поставило под сомнение жизнь на Марсе 

Ura.Ru 24 минуты назад
Открытие ученых поставило под сомнение жизнь на Марсе
Фото: depositphotos.com
Хлороводород в атмосфере ближайшей к Земле планеты Марса ставит под сомнение существование на ней биологических форм жизни. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института экономических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Хлористый водород, конечно, как-то наш энтузиазм по поводу существования форм жизни в том виде, как мы ее представляем на Земле, он наверно исключает», — цитирует Эйсмонта «Интерфакс».

Однако, по словам ученого, на Марсе могут присутствовать другие, неизвестные современной биологии формы жизни.
Эйсмонт отметил, что наличие в атмосфере красной планеты хлороводорода не помешает дальнейшим исследованиям. По его словам, концентрация ядовитого газа не станет препятствием.
Россия обнаружила на Марсе вещество с Земли
Хлороводород в атмосфере Марса зафиксировал космический аппарат Trace Gas Orbiter совместного российско-европейского проекта ExoMars-2016. Зафиксировал газ российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite.
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Наука и техника , Натан Эйсмонт , РАН , Интерфакс
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