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Россиянам стал доступен предзаказ недорогих «умных» часов Xiaomi Mi Watch Lite 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам стал доступен предзаказ «умных» часов Xiaomi Mi Watch Lite
Фото: Xiaomi
Сегодня россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite. В розничную продажу они поступят через неделю.
Новинка получила 1,4-дюймовый экран с TFT-матрицей, что позволило сделать устройство недорогим. Имеется поддержка 120 различных циферблатов. Корпус часов выполнен из пластика и отличается способностью выдерживать давление воды в 5 АТМ. Xiaomi Mi Watch Lite можно будет приобрести в трех расцветках — черной, бежевой и синей.
Гаджет поддерживает 11 видов физических нагрузок, GPS и ГЛОНАСС. Также часы могут считать количество шагов, отслеживать пульс, а также качество сна. Время автономной работы достигает девяти дней. Xiaomi Mi Watch Lite оценили на российском рынке в 4 490 рублей.
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