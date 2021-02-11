Россиянам стал доступен предзаказ «умных» часов Xiaomi Mi Watch Lite

Сегодня россиянам стал доступен предзаказ недорогих "умных" часов Xiaomi Mi Watch Lite. В розничную продажу они поступят через неделю.

Новинка получила 1,4-дюймовый экран с TFT-матрицей, что позволило сделать устройство недорогим. Имеется поддержка 120 различных циферблатов. Корпус часов выполнен из пластика и отличается способностью выдерживать давление воды в 5 АТМ. Xiaomi Mi Watch Lite можно будет приобрести в трех расцветках — черной, бежевой и синей.