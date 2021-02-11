Приложение Яндекса научилось сравнивать цены на разных заправках 

Яндекс обновил дизайн своего приложения Яндекс. Заправки. Но вместе с внешними изменениями, компания также представила и «внутренние» нововведения. Так, например, теперь приложение умеет находить АЗС по маршруту, а также сравнить между ними цены на бензин.

Ещё одной полезной функцией, появившейся в Яндекс. Заправки, является возможность удалённо выбрать полную заправку бака, рассказала пресс-служба компании.

Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс. Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе. Артём Прудников руководитель Яндекс. Заправок

Напомним, что Яндекс. Заправки — это сервис от российского поискового гиганта, призванный облегчить жизнь автолюбителей. В нём они могут оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей и заказать еду из магазина АЗС.