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Приложение Яндекса научилось сравнивать цены на разных заправках 

Ferra.ru и ещё 2 2 часа назад
Приложение Яндекса научилось сравнивать цены на разных заправках
Фото: Ferra.ru
Яндекс обновил дизайн своего приложения Яндекс. Заправки. Но вместе с внешними изменениями, компания также представила и «внутренние» нововведения. Так, например, теперь приложение умеет находить АЗС по маршруту, а также сравнить между ними цены на бензин.
Ещё одной полезной функцией, появившейся в Яндекс. Заправки, является возможность удалённо выбрать полную заправку бака, рассказала пресс-служба компании.
Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс. Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе. Артём Прудников руководитель Яндекс. Заправок
Напомним, что Яндекс. Заправки — это сервис от российского поискового гиганта, призванный облегчить жизнь автолюбителей. В нём они могут оплатить заправку, сравнить цены на станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей и заказать еду из магазина АЗС.
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Наука и техника , Яндекс
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