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Россия первой в мире обнаружила на Марсе вещество с Земли 

РИА Новости 22 минуты назад
Россия обнаружила на Марсе вещество с Земли
Фото: depositphotos.com
Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса, это открытие говорит о неизвестных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы Красной планеты, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вещество появилось во время глобальной пылевой бури, а после её окончания постепенно исчезло.

"Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, который не учитывался ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах", — приведены на сайте слова члена-корреспондента РАН, научного руководителя российского эксперимента, заместителя директора Института космических исследований РАН Олега Кораблёва.

До этого момента было известно о существовании хлороводорода (HCl) на Земле и Венере. На нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль.
Два космических корабля приближаются к Марсу
На Венере он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы.

"Это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса, и он — свидетель совершенно нового химического цикла, который нам предстоит понять", — заметил профессор университета Оксфорда Кевин Олсен.

Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм. Малое количество хлороводорода высвобождается и во время извержений на Земле. Но в таком случае увеличение концентрации этого газа должно соответствовать сейсмическим событиям на Марсе, чего ученые пока не заметили.

"Кроме этого, хорошее совпадение по времени с началом и окончанием пылевых бурь заставляет предположить, что источник хлора всё-таки "лежит на поверхности", — подчеркнули в "Роскосмосе".

TGO (Trace Gas Orbiter, орбитальный аппарат для изучения малых газовых составляющих) — марсианский зонд, часть проекта ExoMars. Одна из основных его задач — поиск газов, которые могли бы свидетельствовать о вулканической и, возможно, биологической активности на Марсе. Их концентрация должна быть очень мала, именно поэтому от приборов на борту требуется рекордная чувствительность. Наряду с ACS этим занимается бельгийский спектрометрический комплекс NOMAD.
Сам механизм "превращения" хлора из составной части марсианских минералов в газообразный хлороводород пока непонятен — как и ответ на вопрос, куда исчезает хлороводород после пылевой бури.
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Наука и техника , Роскосмос , РАН
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