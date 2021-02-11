Эксперт предсказал появление британского штамма COVID-19 в России

"Британский штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет", — сказал он.