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Москва

Эксперт заявил о возможности распространения британского штамма коронавируса в РФ весной 

ТАСС 21 минуту назад
Эксперт предсказал появление британского штамма COVID-19 в России
Фото: ТАСС
Британский штамм коронавируса может начать распространяться в России в середине весны, его появление неизбежно. Такое мнение выразил ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Британский штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы. Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет", — сказал он.

Эксперт также пояснил, что британский штамм, в отличие от других, легче передается. По его словам, для предыдущих штаммов коронавируса нужна большая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека, а этому требуется меньшая.
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Наука и техника , Наука , Общество , Евгений Тимаков , ИТАР-ТАСС
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