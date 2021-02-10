Эксперт предрек смерть WhatsApp

Пользователи WhatsApp активно перебегают в Telegram. С чем это связано, означают ли эти перемены скорую гибель американской соцсети, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

За минувшие недели мессенджер WhatsApp начал миллионами терять пользователей. Они перекочевывают в Telegram. В середине января буквально за трое суток в «телегу» прибежали почти 25 миллионов человек. Часть любителей WhatsApp ушла в другую соцсеть — Signal. Он за два дня приобрел 7,5 миллиона пользователей.

Причины оттока из WhatsApp связаны с политикой конфиденциальности, которая позволяет разработчику делиться данными юзеров с Facebook, объяснил координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. В частности, по его словам, прозрачными станут местоположение и номера телефонов.

— Причины очень простые. Объявленные изменения в политике конфиденциальности. Шеринг данных с Facebook. Пользователи испугались за сохранность своих данных, своей информации и обратились к мессенджеру, позиционирующему себя как безопасный и в значительной степени «абьюзоустойчивый». Такая слава имелась у Telegram, — говорит Парфентьев.

Помимо политики конфиденциальности, есть и другие причины, уверен специалист по информационной и компьютерной безопасности, программист, блогер Сергей Вакулин.

— Первая причина: политика конфиденциальности. Второе — функционал. В Telegram есть боты и каналы. Так же как и в WhatsApp, только обширнее. Сейчас довольно часто можно увидеть в сообществах и группах в «ВК» объявления: «Присоединяйтесь к нам в ТГ». Ранее приглашали и в WhatsApp, но теперь — все больше в Telegram. Третья причина: анонимизация. Люди, заботящиеся о своей безопасности и тайне переписки, меньше доверяют WhatsApp, — сказал он.

Преимуществом Telegram относительно многих соцсетей является отсутствие цензуры, отмечает Вакулин.

— Есть любители посмотреть что-то жестокое, убийство. Но в соцсети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» запрещают это делать. А в Telegram можно создать канал, который не будет подвергнут цензуре, — пояснил блогер.

Скорая смерть WhatsApp?

После оттока пользователей WhatsApp приступил к мощной информационно-просветительской работе и отказался от ранее объявленных мер. Поэтому «о смерти WhatsApp говорить мы не можем», подчеркнул Парфентьев.

Вакулин считает иначе.

— Скорее всего, мы увидим смерть WhatsApp. Прирост будет у Telegram не только из-за конфиденциальности и функционала. Я об этом говорил еще до того, как Telegram стал первым в списке наиболее часто скачиваемых мессенджеров. У прежних соцсетей и приложений недостаточно функциональности. Человеку нужно познавать что-то новое в соцсети. Поэтому мы заменяем на новое, — прокомментировал он.

На данный момент известны десятки мессенджеров. Наиболее популярны в России следующие: на первом месте идет WhatsApp, который в 2020 году прибавил на пять процентов по сравнению с 2019 годом; на втором месте расположился Viber, далее — Skype. Оба они росли на 1 процент в годовом эквиваленте. Четвертое место занимает Telegram, выросший за тот же период на 10 процентов. Пятерку замыкает Facebook (плюс 6 процентов).

Сколько нужно мессенджеров?

Парфентьев считает, что ответ на этот вопрос зависит от образа жизни и работы человека.

— Это зависит от каждого человека, от того, какие мессенджеры он использует для разной коммуникации и какие требования предъявляет к доступности, простоте, обмену файлами между приложениями и приватности. Все зависит от человека, работы, образа жизни и личных качеств, — заметил он.

Вакулин полагает, что пользователю достаточно и одного мессенджера:

— Есть такая практика, когда пользователь скачивает абсолютно все мессенджеры, но пользуется только одним. Они загрязняют телефон, память расходуется. Оперативная память расходуется именно тогда, когда приложение работает в фоновом режиме. А если мы берем во внимание память устройства или съемного носителя, то тут — хоть закрывай приложение, хоть нет — оно будет занимать память. При загрузке всех мессенджеров человеку придется испытывать терпение — телефон будет глючить. Поэтому лучше иметь один.