Эксперт предрек смерть WhatsApp

— Причины очень простые. Объявленные изменения в политике конфиденциальности. Шеринг данных с Facebook. Пользователи испугались за сохранность своих данных, своей информации и обратились к мессенджеру, позиционирующему себя как безопасный и в значительной степени «абьюзоустойчивый». Такая слава имелась у Telegram, — говорит Парфентьев.
— Первая причина: политика конфиденциальности. Второе — функционал. В Telegram есть боты и каналы. Так же как и в WhatsApp, только обширнее. Сейчас довольно часто можно увидеть в сообществах и группах в «ВК» объявления: «Присоединяйтесь к нам в ТГ». Ранее приглашали и в WhatsApp, но теперь — все больше в Telegram. Третья причина: анонимизация. Люди, заботящиеся о своей безопасности и тайне переписки, меньше доверяют WhatsApp, — сказал он.
— Есть любители посмотреть что-то жестокое, убийство. Но в соцсети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» запрещают это делать. А в Telegram можно создать канал, который не будет подвергнут цензуре, — пояснил блогер.
— Скорее всего, мы увидим смерть WhatsApp. Прирост будет у Telegram не только из-за конфиденциальности и функционала. Я об этом говорил еще до того, как Telegram стал первым в списке наиболее часто скачиваемых мессенджеров. У прежних соцсетей и приложений недостаточно функциональности. Человеку нужно познавать что-то новое в соцсети. Поэтому мы заменяем на новое, — прокомментировал он.
— Это зависит от каждого человека, от того, какие мессенджеры он использует для разной коммуникации и какие требования предъявляет к доступности, простоте, обмену файлами между приложениями и приватности. Все зависит от человека, работы, образа жизни и личных качеств, — заметил он.
— Есть такая практика, когда пользователь скачивает абсолютно все мессенджеры, но пользуется только одним. Они загрязняют телефон, память расходуется. Оперативная память расходуется именно тогда, когда приложение работает в фоновом режиме. А если мы берем во внимание память устройства или съемного носителя, то тут — хоть закрывай приложение, хоть нет — оно будет занимать память. При загрузке всех мессенджеров человеку придется испытывать терпение — телефон будет глючить. Поэтому лучше иметь один.