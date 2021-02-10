Ученые предлагают лечить коронавирус гелием 

В среду, 10 февраля, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы Сергей Петриков рассказал о научных исследованиях, которые ведутся в институте.

Научно-исследовательский институт имени Склифосовского всегда славился своими научными разработками. Там ежегодно проводится работа более чем над 20 комплексными научными темами, которые объединяют в себе различные клинические и параклинические направления.

— Несмотря на пандемию, Склиф не останавливал свою научную деятельность в области лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и нашим специалистам удалось достичь хороших результатов, — отметил Сергей Петриков. — Один из элементов комплексного лечения пациентов с коронавирусом — использование плазмы с антителами к COVID-19. У людей, вылечившихся от инфекции, они сохраняются в течение нескольких месяцев.

По его словам, плазма с антителами применяется по решению врача для лечения пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Согласно оценкам медиков, благодаря этому методу вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза, а шансы выжить существенно увеличиваются.

— Также у нас был большой опыт использования и гипербарической оксигенации при тяжелых состояниях — то есть насыщения пациента кислородом под высоким давлением, — продолжил он. — Когда появились пациенты с коронавирусом, мы начали использовать барокамеры. Этот метод очень хорошо помогает, и он органично встроился в протокол интенсивной терапии, который мы сейчас используем.

В пандемию ученые довольно быстро начали осваивать и другие инновационные методы лечения нового вируса. Например, с применением гелия.

Генератором этой идеи стал известный пульмонолог академик Александр Чучалин , который давно и тесно работает с НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Гелий и раньше применялся для лечения больных с нарушениями проходимости бронхов. Хорошо показал себя он и при коронавирусе. И что особенно стоить отметить, это лечение эффективно.

— Дело в том, что при дыхании гелием с высокой температурой они перестают кашлять. Это дает облегчение и улучшает состояние организма, — пояснил Сергей Петриков.

Он заверил, что научные исследования продолжатся, тем более что на базе Склифа работают девять кафедр медицинских вузов.

— Надо сказать, что наука тесно связана с образованием, поэтому в Институте имени Склифосовского функционирует большой образовательный центр и мы одновременно обучаем более 600 ординаторов, — сказал он.

По словам директора института, уже два года в учебном заведении функционируют студенческие кружки по различным направлениям, в которые могут прийти студенты из разных московских вузов.

У них появляется возможность увидеть жизнь крупнейшего научно-исследовательского института в стране.