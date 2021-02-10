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Москва

В Twitter заявили, что не разблокирует аккаунт Трампа 

Газета.Ru и ещё 6 19 минут назад
Twitter пообещал Трампу вечную блокировку
Фото: REUTERS
Социальная сеть Twitter не вернет доступ бывшему президенту США Дональду Трампу, даже если тот снова баллотируется на президентских выборах. Об этом пишет FoxNews.

"Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", — приводятся слова вице-президента Twitter по финансам Неда Сигала.

По его словам, правила компании не разрешают возврат на платформу независимо от статуса пользователя.
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки. После этого советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей.
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Наука и техника , В мире , Дональд Трамп , Fox News , США
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