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В России «поставили на паузу» разработку ракеты для полётов на Луну 

Ferra.ru 4 часа назад
В России «поставили на паузу» разработку ракеты для полётов на Луну
Фото: Ferra.ru
В сети появилась не самая приятная новость о космической отрасли России. Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что разработку свертяжёлой ракеты «Енисей» для полётов на Луну было решено «поставить на паузу».
Вряд ли это можно назвать абсолютным концом проекта, но принятое решение может привести к пересмотру облика носителя. Причём пересмотр может коснуться не только внешнего вида, но и технической стороны ракеты, пишет Naked Science.
Эксперты считают, что как пересмотр концепции «Енисея», так и возможный отказ от носителя будут иметь серьёзные и далекоидущие последствия для покорения Луны Россией. Но при этом даже полный отказ от реализации проекта ракеты не станет отказом от полётов на естественный спутник Земли. Место тяжёлых кораблей, нуждающихся в «Енисее», могут занять более лёгкие беспилотники.
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Наука и техника , Дмитрий Баранов , РКЦ "Прогресс"
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