В России «поставили на паузу» разработку ракеты для полётов на Луну 

Вряд ли это можно назвать абсолютным концом проекта, но принятое решение может привести к пересмотру облика носителя. Причём пересмотр может коснуться не только внешнего вида, но и технической стороны ракеты, пишет Naked Science.

Эксперты считают, что как пересмотр концепции «Енисея», так и возможный отказ от носителя будут иметь серьёзные и далекоидущие последствия для покорения Луны Россией. Но при этом даже полный отказ от реализации проекта ракеты не станет отказом от полётов на естественный спутник Земли. Место тяжёлых кораблей, нуждающихся в «Енисее», могут занять более лёгкие беспилотники.