Ученые нашли способ заряжать гаджеты теплом тела

«Во время пробежки или упражнений ваше тело нагревается, и это тепло излучается в прохладный воздух вокруг вас. Термоэлектрические генераторы находятся в тесном контакте с человеческим телом и могут использовать тепло, которое обычно рассеивается в окружающую среду», — приводятся в пресс-релизе Университета Колорадо в Боулдере слова руководителя исследования, доцента кафедры машиностроения Сяо Цзяньляна.