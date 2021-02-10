В России уличили SpaceX в нерыночной конкуренции 

Американская компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
«С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока», — цитирует РИА «Новости» Баранова.
По его словам, Россия сохраняет количество пусков «Союзов» на прежнем уровне — по 15-20 в год. Он отметил, что последние 20 лет Роскосмос держится в этом диапазоне, поэтому отметить резкое снижение пусков нельзя.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.