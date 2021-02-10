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В России уличили SpaceX в нерыночной конкуренции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России уличили SpaceX в нерыночной конкуренции
Фото: РИА Новости
Американская компания Илона Маска SpaceX могла использовать нерыночные механизмы на рынке пусковых услуг, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.

«С первых мест по запускам [Россию], скажем так, неоднозначно подвинул. Там вопросы демпинга и всего остального. Насколько это были рыночные подвижки, сложно судить пока», — цитирует РИА «Новости» Баранова.

По его словам, Россия сохраняет количество пусков «Союзов» на прежнем уровне — по 15-20 в год. Он отметил, что последние 20 лет Роскосмос держится в этом диапазоне, поэтому отметить резкое снижение пусков нельзя.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты Роскосмоса намерены создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Баранов , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , SpaceX , РИА Новости
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