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В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА 

РИА Новости 1 час назад
В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА
Фото: © Пресс-служба Роскосмоса
Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В декабре 2020 года источники агентства сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место для полета Ванде Хая. В случае заключения контракта американец заменит Корсакова.
Сегодня в НАСА подтвердили, что рассматривают такую возможность. МакКлейн — дублер Ванде Хая, уточнил один из источников. Другой источник добавил, что подготовка астронавтов началась еще в январе.
Еще один собеседник рассказал, что оба астронавта посетили научно-производственное предприятие "Звезда" — производителя скафандров и кресел для корабля "Союз". Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером для предыдущего экипажа "Союза", то скафандр и ложемент для МакКлейн изготавливают.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля, приземление остальных на корабле Crew Dragon намечается на конец апреля — начало мая.
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Комментарии
Наука и техника , Олег Новицкий , Сергей Корсаков , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Энн Макклейн , Сергей Рыжиков , Центр подготовки космонавтов , NASA , РИА Новости
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