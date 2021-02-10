В Подмосковье готовят к полету на МКС двух астронавтов НАСА 

Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся к полету на Международную космическую станцию, тренировки проходят в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Об этом РИА Новости рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий , Петр Дубров и Сергей Корсаков . В декабре 2020 года источники агентства сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место для полета Ванде Хая. В случае заключения контракта американец заменит Корсакова.

Сегодня в НАСА подтвердили, что рассматривают такую возможность. МакКлейн — дублер Ванде Хая, уточнил один из источников. Другой источник добавил, что подготовка астронавтов началась еще в январе.

Еще один собеседник рассказал, что оба астронавта посетили научно-производственное предприятие "Звезда" — производителя скафандров и кресел для корабля "Союз". Если у Ванде Хая есть летный скафандр и ложемент для кресла, так как он являлся дублером для предыдущего экипажа "Союза", то скафандр и ложемент для МакКлейн изготавливают.