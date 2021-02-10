Видео уникальной операции на мозге примата в РФ 

9 февраля российские хирурги первые в мире провели уникальный научно-медицинский эксперимент на головном мозге обезьяны по методике изолированной химиоперфузии. К аппарату искусственного кровообращения подключили мозг, а по его сосудам пустили большую дозу химиопрепарата. Важность операции в том, что через несколько лет эту методику могут применять для лечения пациентов с опухолями головного мозга.

"Это очень сложно, там перешивается два сосуда и две коронарных артерии. Суть даже не в этом. Здесь сложность работы с сосудами, сосуды очень ломкие у приматов", — заявил детский кардиохирург Краснодарский краевой клинической больницы №1 Георгий Ефимочкин.