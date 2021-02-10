«Калашников» для зумеров показали на видео 

9 февраля состоялась презентация нового автомата Калашникова. Концерн «Калашников» разработал первое в стране умное ружьё МР-155 Ultima для зумеров (представителей поколения Z). Оно может синхронизироваться с мобильным устройством и способно обучать владельца.

В основе гладкоствольного смарт-ружья лежит классическое самозарядное MP-155. Оно имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. У оружия есть процессор, куда можно поставить счётчик выстрелов, компас и видеозапись. Ориентировочная цена огнестрельной единицы составляет 100 тысяч рублей.