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Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса 

Вадим Дроздов 2 часа назад
9 февраля в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума сообщили, что автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда" (Al-Amal, Hope) успешно вышел на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров. Таким образом Объединенные Арабские Эмираты стали пятой страной в истории, которой удалось достичь Красной планеты.
Зонд "Надежда" предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Запуск состоялся 20 июля 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
Наука и техника , Видео , Космический центр "Южный"
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