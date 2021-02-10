Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса 

9 февраля в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума сообщили, что автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда" (Al-Amal, Hope) успешно вышел на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров. Таким образом Объединенные Арабские Эмираты стали пятой страной в истории, которой удалось достичь Красной планеты.

Зонд "Надежда" предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Запуск состоялся 20 июля 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.