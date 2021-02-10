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Москва

Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире 

РИА Новости 54 минуты назад
Эксперт рассказал об опасности роутера в квартире
Фото: CC0 / 3844328 / Wireless
Устанавливать роутеры для раздачи Wi-Fi в квартирах стоит исключительно в нежилых помещениях. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо следовать нескольким рекомендациям, отметил эксперт. По его словам, сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, но определенное влияние они все-таки могут оказывать. Поэтому не следует размещать это оборудование на своем рабочем месте.

"Иногда люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека", — пояснил Ястребцев.

Нельзя ставить роутер и рядом со спальным местом, подчеркнул руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства".

"Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет", — считает Ястребцев.

Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении, добавил эксперт.

"Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно", — заключил Ястребцев.

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Наука и техника , Гаджеты , ИА Sputnik
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