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Sky: первая арабская межпланетная миссия «Аль-Амаль» вышла на орбиту Марса 

ТАСС и ещё 1 48 минут назад
Первый космический аппарат ОАЭ вышел на орбиту Марса
Фото: NASA
Арабская межпланетная станция "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
Телеканал называет это событие "первым успехом арабов в космосе".
Зонд "Аль-Амаль" был выведен в космос в июле прошлого года на борту японской ракеты-носителя H-IIA, стартовавшей с космодрома на японском острове Танэгасима. Эта межпланетная станция была полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ОАЭ стали пятой страной после США, России, ЕС и Индии, достигнувшей четвертой планеты Солнечной системы. Как сообщил в понедельник онлайн-портал Phys.org, после прибытия "Аль-Амаль" займется изучением атмосферы Марса. Зонд будет выведен на особую эллиптическую орбиту, которая позволит ему отслеживать то, как меняется климат планеты по мере смены сезонов года и во время крупных пылевых бурь.
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Наука и техника , ЕС , Sky News , Индия , США
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