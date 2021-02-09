Первый космический аппарат ОАЭ вышел на орбиту Марса

Арабская межпланетная станция "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
Телеканал называет это событие "первым успехом арабов в космосе".
Зонд "Аль-Амаль" был выведен в космос в июле прошлого года на борту японской ракеты-носителя H-IIA, стартовавшей с космодрома на японском острове Танэгасима. Эта межпланетная станция была полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ОАЭ стали пятой страной после США, России, ЕС и Индии, достигнувшей четвертой планеты Солнечной системы. Как сообщил в понедельник онлайн-портал Phys.org, после прибытия "Аль-Амаль" займется изучением атмосферы Марса. Зонд будет выведен на особую эллиптическую орбиту, которая позволит ему отслеживать то, как меняется климат планеты по мере смены сезонов года и во время крупных пылевых бурь.