Первый космический аппарат ОАЭ вышел на орбиту Марса

Арабская межпланетная станция "Аль-Амаль" вышла на орбиту Марса. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia

Телеканал называет это событие "первым успехом арабов в космосе".

Зонд "Аль-Амаль" был выведен в космос в июле прошлого года на борту японской ракеты-носителя H-IIA, стартовавшей с космодрома на японском острове Танэгасима. Эта межпланетная станция была полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).