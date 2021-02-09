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Раскрыты новые функции Windows 10X 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Windows 10X появится индикатор безопасности
Фото: @gus33000
В Windows 10X появится индикатор безопасности, сигнализирующий о работе камеры компьютера. Об этом в своем Twitter рассказал разработчик Густав Монсе (Gustave Monce).
Монсе изучил раскрытую бета-версию операционной системы от Microsoft. Специалист обратил внимание на индикатор с изображением пиктограммы камеры, который появился на панели управления ОС. По его словам, иконка загорается каждый раз, когда пользователь включает веб-камеру на своем ПК.
Разработчик заявил, что новая функция 10X позволит пользователям защититься от несанкционированного доступа к личной информации. Инфицированные вирусами приложения могут активировать камеру без ведома хозяина компьютера и получить определенные личные данные — видео и звук.
Автор похвалил Microsoft за нововведение и предположил, что в операционной системе должна появиться похожая функция, уведомляющая о включенном микрофоне. Описанные разработчиком нововведения уже используются в смартфонах. Например, в iOS 14 при использовании камеры и микрофона система уведомит пользователя посредством цветных точек на экране iPhone.
Ранее IT-специалисты нашли в Windows 10X защиту от кражи устройства. В случае, если пользователь захочет сбросить ОС до заводских параметров и стереть память компьютера, система попросит его ввести пароль. Выход Windows 10X, рассчитанной на слабопроизводительные ноутбуки, запланирован на середину 2021 года.
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Наука и техника , Microsoft
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