Аппарат OSIRIS-REx совершит прощальный тур к астероиду Бенну

7 апреля миссия НАСА OSIRIS-REx бросит последний взгляд на астероид Бенну, прежде чем попрощаться с ним. Перед отлетом на Землю 10 мая космический корабль OSIRIS-REx совершит последний облет Бенну, сделав свои последние снимки места сбора образцов Nightingale, чтобы найти трансформации на поверхности Бенну после сбора образцов 20 октября 2020 года.

Миссия OSIRIS-REX недавно завершила детальный анализ безопасности траектории по наблюдению астероида с расстояния примерно 3,8 км. Траектория полета космического корабля спроектирована таким образом, чтобы OSIRIS-REx находился на безопасном расстоянии от Бенну, а научные инструменты могли собирать точные наблюдения. Однократный пролет будет имитировать одну из последовательностей наблюдений, проведенных во время этапа детального исследования миссии в 2019 году. OSIRIS-REx сделает снимок Бенну за 4,3 часа полного вращения, чтобы получить изображения с высоким разрешением северного и южного полушарий астероида и его экваториальной области. Затем команда сравнит эти новые изображения с предыдущими изображениями Бенну в высоком разрешении, полученными в течение 2019 года.

Этот последний облет Бенну не был частью первоначального расписания миссии, но эти наблюдения дадут команде возможность узнать, как контакт космического корабля с поверхностью Бенну изменил место взятия проб. Поверхность Бенну была значительно нарушена после сбора образцов в процессе Touch-and-Go (TAG), когда коллекторная головка погрузилась на 48,8 сантиметров в поверхность астероида во время выстрела сжатого заряда газообразного азота. Двигатели космического корабля также приподняли значительное количество поверхностного материала во время обратного полета от астероида.

Во время этой новой фазы миссии, называемой фазой пост-TAG-наблюдения (PTO), космический корабль выполнит пять отдельных навигационных маневров, чтобы вернуться к астероиду и позиционировать себя для облета. OSIRIS-REx выполнил первый маневр 14 января, который действовал как тормозящий и вывел космический корабль на траекторию для последней встречи с астероидом. После октябрьского мероприятия по сбору проб космический аппарат медленно уносился от астероида и оказался примерно в 2200 км от Бенну. После торможения космический корабль теперь медленно приближается к астероиду и 6 марта выполнит второй маневр сближения, когда он будет примерно в 250 км от Бенну OSIRIS-REx выполнит три последующих маневра, а облет 7 апреля.

OSIRIS-REx должен покинуть Бенну 10 мая и начать свое двухлетнее путешествие обратно на Землю. Космический корабль доставит образцы Бенну на полигон Юты 24 сентября 2023 года.