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Прибрежные ветряки Европы в ближайшие годы станут на 25% мощнее 

+1 1 час назад
Прибрежные ветряки Европы станут на четверть мощнее
Фото: iStock.com
Прибрежные ветряки начинают распространяться в другие регионы Европы, кроме Северного моря. Рекордный рост инвестиций доказывает прибыльность и доступность возобновляемой энергетики, считают эксперты.
В 2020 году прибрежная ветряная энергетика ЕС получила €26,3 млрд в новых инвестициях. Такие рекордные вложение повысят мощности прибрежных ветряков Европы на 7,1 гигаватт в ближайшие годы, отмечают эксперты в ассоциации WindEurope. В 2019 году мощности этого энергетического сектора выросли на 3,6 гигаватт.

«Инвесторы видят, что прибрежная ветрогенерация доступна, надежна и устойчива — и правительства хотят ее внедрять», — говорит Гилс Диксон, глава WindEurope.

В ассоциации подчеркивают, что новые инвестиции позволят увеличить число рабочих мест в этом секторе с 77 тыс. до 200 тыс. Объем общей экономической активности, связанной с таким ростом, составит €15 млн, прогнозируют эксперты.
Прибрежные ветрогенераторы Европы вырабатывают около 25 гигаватт электроэнергии, однако 40% этой генерации происходит в Великобритании, которая вышла из состава ЕС. В WindEurope отмечают, что сейчас прибрежная ветроэнергетика Европы выходит за пределы Северного моря и становится «панъевропейским проектом». Строительство прибрежных ветряков планируется в Польше, Испании, Греции, Ирландии и странах Балтии.
Однако текущие темпы роста не соответствуют необходимому минимуму, подчеркивают эксперты. В Евросоюзе стоит цель к 2030 году вывести мощности прибрежной ветрогенерации на 60 гигаватт, а к 2050 году — на 300 гигаватт. Энергетическая революция должна привести к резкому сокращению парниковых выбросов, что позволит существенно замедлить климатический кризис, рассчитывают в ООН.
Plus-one.ru рассказывал, что в 2020 году ВИЭ-сектор впервые стал главным источником электроэнергии в ЕС. На фоне пандемии показатели нефтегазового сектора пострадали, в то время как возобновляемая энергетика продолжила рост.
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Комментарии
Наука и техника , ЕС , ООН , Греция , Ирландия , Испания , Польша , Великобритания
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