Прибрежные ветряки Европы станут на четверть мощнее

Прибрежные ветряки начинают распространяться в другие регионы Европы, кроме Северного моря. Рекордный рост инвестиций доказывает прибыльность и доступность возобновляемой энергетики, считают эксперты.

В 2020 году прибрежная ветряная энергетика ЕС получила €26,3 млрд в новых инвестициях. Такие рекордные вложение повысят мощности прибрежных ветряков Европы на 7,1 гигаватт в ближайшие годы, отмечают эксперты в ассоциации WindEurope. В 2019 году мощности этого энергетического сектора выросли на 3,6 гигаватт.

«Инвесторы видят, что прибрежная ветрогенерация доступна, надежна и устойчива — и правительства хотят ее внедрять», — говорит Гилс Диксон, глава WindEurope.

В ассоциации подчеркивают, что новые инвестиции позволят увеличить число рабочих мест в этом секторе с 77 тыс. до 200 тыс. Объем общей экономической активности, связанной с таким ростом, составит €15 млн, прогнозируют эксперты.

Прибрежные ветрогенераторы Европы вырабатывают около 25 гигаватт электроэнергии, однако 40% этой генерации происходит в Великобритании, которая вышла из состава ЕС. В WindEurope отмечают, что сейчас прибрежная ветроэнергетика Европы выходит за пределы Северного моря и становится «панъевропейским проектом». Строительство прибрежных ветряков планируется в Польше, Испании, Греции, Ирландии и странах Балтии.

Однако текущие темпы роста не соответствуют необходимому минимуму, подчеркивают эксперты. В Евросоюзе стоит цель к 2030 году вывести мощности прибрежной ветрогенерации на 60 гигаватт, а к 2050 году — на 300 гигаватт. Энергетическая революция должна привести к резкому сокращению парниковых выбросов, что позволит существенно замедлить климатический кризис, рассчитывают в ООН

Plus-one.ru рассказывал, что в 2020 году ВИЭ-сектор впервые стал главным источником электроэнергии в ЕС. На фоне пандемии показатели нефтегазового сектора пострадали, в то время как возобновляемая энергетика продолжила рост.