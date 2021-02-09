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Москва

Роскомнадзор создал приложение для жалоб на запрещенный контент 

Вероника Полынина 1 час назад
Роскомнадзор создал приложение для жалоб на запрещенный контент
Фото: ТАСС
Роскомнадзор начал бета-тестирование мобильного приложения для приема жалоб граждан на обнаруженный в интернете запрещенный контент для его скорейшей блокировки. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Приложение доступно в App Store и Google Play. Для использования сервиса необходимо зайти через аккаунт на портале Госуслуг.
После подачи жалобы пользователь сможет отследить этапы ее рассмотрения и проверить, был ли контент заблокирован.
В Роскомнадзоре напомнили, что к противоправному контенту, распространение которого в Сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д.
Сейчас пользователи могут пожаловаться на незаконный контент в РКН через форму на сайте. За последние девять лет Роскомнадзор получил более 2,7 млн жалоб. В ведомстве сообщают, что около 1,5 млн из них касались нелегальных азартных игр, 643 тысячи — незаконного оборота наркотиков, 315 тысячи — детской порнографии и 211,5 тысячи — призывов к самоубийству.
Госдума введет штрафы до 1 млн рублей за нарушение закона об интернете
Как сообщал «Рамблер», 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Платформы должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент в течение суток. За отказ удалить запрещенную информацию соцсетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Госдума , Google
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