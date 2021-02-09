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Китай без российской помощи получил первые снимки Марса 

Lenta.ru 2 часа назад
Китай без российской помощи получил первые снимки Марса
Фото: РИА Новости
Зонд Tianwen-1 прислал первый снимок Марса во время четвертой корректировки траектории для скорого выхода на околомарсианскую орбиту. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.
Черно-белая фотография сделана на расстоянии 2,2 миллиона километров от Красной планеты. В настоящее время зонд находится в 1,1 миллиона километров от Марса и в 184 миллионах километров от Земли. Ожидается, что 10 февраля аппарат начнет тормозить, чтобы его захватило гравитационное поле планеты.
Зонд состоит из двух основных частей: орбитального аппарата и посадочной капсулы. Конечная цель миссии — осуществить в мае мягкую посадку марсохода на южной части Равнины Утопия, древнейшем ударном кратере Солнечной системы, для проведения научных исследований. Ровер должен проработать три месяца.
China National Space Administration
Tianwen-1 является частью Китайской программы исследования Марса, которая была запущена в 2009 году еще в сотрудничестве с Россией. Однако из-за неудачного запуска аппарата «Фобос-Грунт» и сопутствующей потери китайского микрозонда Yinghuo-1 Китай начал планировать миссии на Красную планету без помощи других стран.
В настоящее время США являются единственной страной, осуществившей удачные посадки зондов и марсоходов на поверхность Марса. Аппараты Советского Союза и ЕС потерпели неудачу, хотя и успели передать ценные научные данные.
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Наука и техника , ЕС , Китай , США
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