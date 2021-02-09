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Realme привезла в Россию недорогие часы и наушники 

Ferra.ru 2 часа назад
Realme привезла в Россию недорогие часы и наушники
Фото: Ferra.ru
Стоимостью около 7 тысяч рублей
Realme представила для российского рынка недорогие часы realme watch S, наушники Buds Air Pro и другие устройства для «умного» дома. Девайсы поступят в продажу 16 февраля. А на часы и наушники до 8 марта будут действовать специальные цены.
Наушники realme Buds Air Pro получили функцию активного шумоподавления. Благодаря этому можно слушать музыку в шумном транспорте, метро или самолёте. realme Buds Air Pro способны работать до 25 часов на одном заряде. До 100% могут зарядиться за час. За 10 минут от кейса наушники можно зарядить для полутора часов работы. Realme Buds Air Pro будут доступны в чёрном и белом цветах. Стоимость их составит 7990 рублей. До 8 марта будет действовать цена в 7190 рублей.
Часы realme watch S могут работать одного заряда до 15 дней. У девайса есть 16 спортивных режимов работы, в том числе бег, гребля и велопрогулка. Также часы оснащены датчиками измерения пульса и уровня кислорода в крови. realme watch S будут продаваться в чёрном цвете в комплекте с беспроводной магнитной зарядкой. Их стоимость составит 7490 рублей (6740 рублей до 8 марта).
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