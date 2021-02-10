Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Ученые рассказали об опасности наночастиц
Фото: ТАСС
Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни, так как накапливаются в клетках и органах человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications.
Нанотехнологии меняют повседневную жизнь. Благодаря им медики научились более эффективно лечить многие болезни, а инженеры создали материалы, которые в сто раз прочнее стали, батареи, которые служат в десять раз дольше, или солнечные панели, которые производят вдвое больше энергии. Не говоря уже о чудесных средствах по уходу за кожей, самоочищающихся автомобилях и других новшествах, которые раньше присутствовали только в фантастических фильмах, а теперь стали реальностью.
Многие современные технологии подразумевают использование наноматериалов при производстве продуктов питания, косметики и одежды. При этом, применение этих материалов не ограничивается законодательством, и их не упоминают в списках ингредиентов. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку наноматериалы, способные проникать в клетки человека, могут быть очень опасными.
Исследователи из Финляндии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Индии и Испании объединили усилия, чтобы отследить, как ведут себя в пищевых цепях наночастицы, содержащиеся в продуктах питания. Для этого они разработали чувствительный метод для поиска и отслеживания наночастиц золота по всей водной пищевой цепи, от микроорганизмов до рыбы, которая является основным источником пищи во многих странах.

"Мы обнаружили, что наноматериалы прочно связываются с микроорганизмами, которые служат пищей для более крупных животных и, в конце концов, могут попасть в нашу пищевую цепочку, — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования доктора Фазеля Мониха (Fazel Monikh). — Попадая в организм, наночастицы изменяют свою форму и размер и превращаются в более опасные формы, которые легко проникают в клетки. Мы обнаружили, что наноматериалы имеют тенденцию накапливаться в различных органах, особенно в мозге".

По словам исследователей, количество наноматериалов в организме в целом или в отдельных органах очень трудно измерить стандартными методами, поэтому пока невозможно создать соответствующие стандарты безопасности.

"Возможно, вы уже используете наноматериалы в своей пище, одежде, косметических продуктах, но по-прежнему не знаете об этом, потому что они очень маленькие и мы просто не можем их измерить, — говорит доктор Моних. — Но люди имеют право знать, что они покупают и используют. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения. Еще предстоит ответить на многие вопросы о наноматериалах: безопасны ли они для нас и окружающей среды, где они оседают после того, как мы закончили их использовать, и как можно оценить возможный риск".

Авторы подчеркивают важную роль ученых, которые должны своими исследованиями помочь директивным органам ввести более строгие правила использования наноматериалов и нанотехнологий.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 1
Наука и техника , Наука , Индия , Испания , Нидерланды , Великобритания , Финляндия , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение