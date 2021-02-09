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Москва

SpaceX займется VoIP 

Lenta.ru 1 час назад
SpaceX займется VoIP
Фото: globallookpress.com
Американская космическая компания SpaceX планирует заняться предоставлением услуг Voice over IP (VoIP), сообщает Ars Technica, ссылаясь на соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США.
В документе, в частности, отмечается, что «пользователи [системы Starlink] получат возможность использовать обычный сторонний телефон, подключенный к стандартному аналоговому терминальному адаптеру протокола установления сеанса, или телефон с собственным IP-адресом, выбранный из списка сертифицированных моделей».
Там же отмечается, что данную услугу планируется предоставлять преимущественно жителям сельских территорий с низкими доходами «по ценам, разумно сопоставимым с городскими тарифами».
Ars Technica напоминает, что в настоящее время пользователями системы глобального спутникового интернета Starlink компании SpaceX выступают более 10 тысяч человек в США и за рубежом.
В январе SpaceX успешно запустила тяжелую ракету Falcon 9 с рекордным количеством спутников (143 космических аппарата).
В августе 2020 года Ars Technica сообщила, что, согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость интернета Starlink при скачивании составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузке — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых бета-пользователей системы пинг составлял 20-21 миллисекунду.
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Наука и техника , SpaceX , США
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